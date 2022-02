Nido di infanzia “Zerella”, in via di pubblicazione l’avviso per le iscrizioni (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Benevento- Capofila Ambito Territoriale B1, Carmen Coppola, rende noto che è in corso di pubblicazione il nuovo Avviso Pubblico per l’iscrizione all’A.E. 2022/2023 al Nido di infanzia “Mario Zerella” ubicato in Benevento alla Via Fratelli Rosselli, Via Pacevecchia, gestito in concessione dalla Cooperativa Sociale “Bartololongo”. Il Nido di infanzia “Mario Zerella” resterà aperto per 11 mesi all’anno, da settembre a luglio, con la seguente apertura settimanale: dalle 08:00 alle 17:00 (full-time) e dalle 8:00 alle 13:00 part-time; il sabato resterà aperto dalle 08:00 alle 13:00. Per continuità didattica ed educativa n. 19 posti sono riservati ai bambini già frequentanti nel precedente anno ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Benevento- Capofila Ambito Territoriale B1, Carmen Coppola, rende noto che è in corso diil nuovo Avviso Pubblico per l’iscrizione all’A.E. 2022/2023 aldi“Mario” ubicato in Benevento alla Via Fratelli Rosselli, Via Pacevecchia, gestito in concessione dalla Cooperativa Sociale “Bartololongo”. Ildi“Mario” resterà aperto per 11 mesi all’anno, da settembre a luglio, con la seguente apertura settimanale: dalle 08:00 alle 17:00 (full-time) e dalle 8:00 alle 13:00 part-time; il sabato resterà aperto dalle 08:00 alle 13:00. Per continuità didattica ed educativa n. 19 posti sono riservati ai bambini già frequentanti nel precedente anno ...

