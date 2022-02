Napoli | Politano | “Contro l’Inter saremo lucidi e cattivi”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Condobbiamo essere. Ci aspetta gara importante, affrontiamo la capolista”. Lo afferma l’esterno delMatteoparlando della sfida di sabato al Maradonai nerazzurri., arrivato aproprio dalnel 2020, è pronto alla sfida per provare a riprendersi la vetta del campionato, in attesa del recupero deldel match con il Bologna. “Indosso una maglia importante, sono contento di essere qui, avverto l’affetto dei tifosi” spiegaa Radio Kiss Kiss, e parla dell’obiettivo della squadra: “Allo scudetto nello spogliatoio ci abbiamo sempre creduto – spiega ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Matteo, ex della partita e attaccante del, ha parlato del big match di sabato sera contro l'Inter: le sue parole Matteo, ex dell'Inter e ora attaccante del, ha parlato del big ...Così Matteoha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kissa due giorni dal big match contro l'Inter, peraltro sua ex squadra. L'affetto della gente 'Giocare con questa maglia ti dà ...Matteo Politano, attaccante del Napoli, parla della sfida scudetto contro l’Inter e degli obiettivi degli azzurri. Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai ...Napoli, Politano: “Sogno un gol contro l’Inter. Scudetto? Ci abbiamo sempre creduto” “La vittoria di Venezia? Conoscevamo il risultato delle nostre rivali, ma non ci abbiamo pensato troppo. Eravamo ...