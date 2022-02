Lumote: The Mastermote Chronicles – da Marzo su Stadia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Wired Production, che su Stadia ha già rilasciato The Falconeer, è pronta a lanciare un nuovo titolo, disponibile fra poco più di un mese. Lumote: The Mastermote Chronicles, è questo il nome del nuovo puzzle platform 3D che vedremo approdare su Stadia il prossimo 24 Marzo. Schiaccia, salta e rimbalza attraverso le Grandi Profondità, un mondo sottomarino pieno di granelli; creature bioluminescenti che trascorrono la loro vita nel profondo del Bioverso, vivendo sui ritmi di un paesaggio sonoro elettronico. Lumote è un Mote diverso dagli altri, curioso e con un “occhio” sul potere. Quando il cambiamento fa diventare rosse le Grandi Profondità, Lumote parte per un’epica missione per riportare il mondo al blu. Per farlo, Lumote ... Leggi su g-stadia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Wired Production, che suha già rilasciato The Falconeer, è pronta a lanciare un nuovo titolo, disponibile fra poco più di un mese.: The, è questo il nome del nuovo puzzle platform 3D che vedremo approdare suil prossimo 24. Schiaccia, salta e rimbalza attraverso le Grandi Profondità, un mondo sottomarino pieno di granelli; creature bioluminescenti che trascorrono la loro vita nel profondo del Bioverso, vivendo sui ritmi di un paesaggio sonoro elettronico.è un Mote diverso dagli altri, curioso e con un “occhio” sul potere. Quando il cambiamento fa diventare rosse le Grandi Profondità,parte per un’epica missione per riportare il mondo al blu. Per farlo,...

