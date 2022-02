La "riunione antibiotica" di Grillo: abbracci a Conte con l'ombra di Rousseau (Di giovedì 10 febbraio 2022) riunione fiume tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo: al termine i due escono a braccetto e negano le tensioni all'interno del Movimento. I legali: "Piena regolarità" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 10 febbraio 2022)fiume tra Giuseppee Beppe: al termine i due escono a braccetto e negano le tensioni all'interno del Movimento. I legali: "Piena regolarità"

Advertising

BreakingItalyNe : RT @Corriere: M5S, due ore di incontro tra Grillo e Conte: «Una riunione antibiotica per curare il Movimento» - ilgiornale : Riunione fiume tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo: al termine i due escono a braccetto e negano le tensioni all'inte… - vivereitalia : Grillo: 'Riunione antibiotica per ripristinare il sistema immunitario' - LaNotifica : Grillo: “Riunione antibiotica per ripristinare il sistema immunitario” - Piergiulio58 : La 'riunione antibiotica' di Grillo: abbracci a Conte con l'ombra di Rousseau - -