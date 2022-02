La pandemia non è una valida scusa per cedere al semianalfabetismo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono contrario all’esame di stato (e alla scuola di stato tutta) ma essendo la mia contrarietà irrilevante, e non potrebbe essere altrimenti visto che nemmeno la più argomentata opposizione di Luigi Einaudi mosse qualcosa, che almeno sia scritto. Perché la scrittura matura, chiaro. La protesta degli studenti racconta un’urgenza ormonale, non ci fosse stato il ritorno delle prove scritte all’esame di maturità ci sarebbe stato qualcos’altro. E, parafrasando Pascal, l’ormone ha le sue ragioni che la ragione non conosce. Se poi occupano il liceo D’Azeglio, a Torino, secondo me hanno pure l’oltretombale approvazione di Cesare Pavese, Gianni Agnelli e Giancarlo Pajetta, prestigiosi ex allievi del prestigioso istituto (Pajetta di occupazioni era un esperto, occupò perfino la prefettura di Milano e anche quella volta le motivazioni erano abbastanza pretestuose). Se i ragazzi si divertono beati ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sono contrario all’esame di stato (e alla scuola di stato tutta) ma essendo la mia contrarietà irrilevante, e non potrebbe essere altrimenti visto che nemmeno la più argomentata opposizione di Luigi Einaudi mosse qualcosa, che almeno sia scritto. Perché la scrittura matura, chiaro. La protesta degli studenti racconta un’urgenza ormonale, non ci fosse stato il ritorno delle prove scritte all’esame di maturità ci sarebbe stato qualcos’altro. E, parafrasando Pascal, l’ormone ha le sue ragioni che la ragione non conosce. Se poi occupano il liceo D’Azeglio, a Torino, secondo me hanno pure l’oltretombale approvazione di Cesare Pavese, Gianni Agnelli e Giancarlo Pajetta, prestigiosi ex allievi del prestigioso istituto (Pajetta di occupazioni era un esperto, occupò perfino la prefettura di Milano e anche quella volta le motivazioni erano abbastanza pretestuose). Se i ragazzi si divertono beati ...

