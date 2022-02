Kingdom Hearts Integrum Masterpiece: la saga è disponibile su Switch (Di giovedì 10 febbraio 2022) La diaspora della serie su più console è finita: è ora disponibile Kingdom Hearts Integrum Masterpiece su Nintendo Switch, via cloud Checché se ne possa dire del compromesso (forse temporaneo) del cloud a fronte di anni di attesa, oggi Kingdom Hearts Integrum Masterpiece è finalmente disponibile su Nintendo eShop, portando con sé una saga quanto mai attesa su Nintendo Switch. La raccolta, lo ripetiamo, è fissata per un costo collettivo di cento euro, mentre i tre titoli interessati sono venduti (in ordine) per quaranta, cinquanta e sessanta. Ad eccezione del terzo capitolo, il più recente e caro dei tre, si tratta perlopiù di compilation. Saremo lieti di fornirvi un ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 10 febbraio 2022) La diaspora della serie su più console è finita: è orasu Nintendo, via cloud Checché se ne possa dire del compromesso (forse temporaneo) del cloud a fronte di anni di attesa, oggiè finalmentesu Nintendo eShop, portando con sé unaquanto mai attesa su Nintendo. La raccolta, lo ripetiamo, è fissata per un costo collettivo di cento euro, mentre i tre titoli interessati sono venduti (in ordine) per quaranta, cinquanta e sessanta. Ad eccezione del terzo capitolo, il più recente e caro dei tre, si tratta perlopiù di compilation. Saremo lieti di fornirvi un ...

tuttoteKit : Kingdom Hearts Integrum Masterpiece: la saga è disponibile su Switch #KingdomHeartsIntegrumMasterpiece… - ipofisi : Ieri sera ho giocato a Kingdom Hearts sull’xbox piangendo …… questo la dice lunga sulla mia sensibilità. Questo è u… - rimbvaud : no vabbe questa merda di kingdom hearts sul cloud si è chiuso perché internet non era stabile e non mi ha salvato u… - userd4n : Kingdom hearts in cloud un grande no MA purtroppo lo comprerò comunque + devo ufficialmente recuperare xenoblade chronicles ok - aleawks : tentata di comprare kingdom hearts per la switch ma è una versione cloud e il mio internet è uno schifo mai una gioia -

