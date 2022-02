Karma B su Rai1 | “Metteremo sulla graticola gli ospiti”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Carmelo Pappalardo e Mauro Leonardi sono i due nuovi volti di Ciao Maschio, il programma dicondotto da Nunzia De Girolamo giunto quest’anno alla sua seconda edizione. Se i loro nomi non vi dicono nulla è perché sono celebri con lo pseudonimo diB. Siciliani di nascita ma romani di adozione, Carmelo e Mauro (nelle vesti delleB) negli ultimi anni sono apparsi in moltissimi programmi Rai, Mediaset e pure di La7. Nella stagione 2021/2022 sono stati volti del talk di Propaganda Live, in Rai sono statidi Italia Sì e Da Noi A Ruota Libera, mentre su Canale 5 sono stati fra i protagonisti del muro di All Together Now per due edizioni. Impossibilitati a partecipare in qualsiasi modo a Drag Race Italia (il format originale non permette a nessun duo artistico di condurre e/o partecipare), le ...

Advertising

KarmaBofficial : Grazie @gayit ?? Ci vediamo sabato in seconda serata su @RaiUno con #ciaomaschio condotto da @N_DeGirolamo - RealRominaF : RT @DrApocalypse: #CiaoMaschio 2, le Karma B al fianco di Nunzia De Girolamo nella 2a serata di Rai1. L'intervista - gayit : Ciao Maschio 2, le Karma B al fianco di Nunzia De Girolamo nella 2a serata di Rai1. L'intervista… - DrApocalypse : #CiaoMaschio 2, le Karma B al fianco di Nunzia De Girolamo nella 2a serata di Rai1. L'intervista… - GenteVipNews : Ciao maschio: Nunzia De Girolamo e Karma B su Rai1 -

Ultime Notizie dalla rete : Karma Rai1

Il 12 febbraio torna su, in seconda serata, Ciao Maschio , la trasmissione in cui l'ex ... per questo, per questa nuova stagione, ho voluto con me due drag queen, le- B". Foer non poteva ......sarebbe pronto a condurre il programma dal titolo di Ci vuole un fiore . Il nuovo varietà della televisione pubblica, il primo di Gabbani come conduttore, dovrebbe arrivare in primavera suIl 12 febbraio torna su Rai1, in seconda serata, Ciao Maschio ... ho voluto con me due drag queen, le Karma-B». Foer non poteva più? «Avremmo voluto ma i suoi impegni teatrali non glielo hanno ...Persa Drusilla Foer, co-protagonista della 1a stagione di Ciao Maschio recentemente esplosa al Festival di Sanremo, Nunzia De Girolamo si appresta a tornare su Rai1 in seconda serata con due celebri ...