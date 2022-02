Juventus-Sassuolo | Vlahovic in gol | dribbling e deviazione di Ruan VIDEO

Advertising

juventusfc : Inizia adesso la conferenza stampa di Mister Allegri! LIVE ?? @JuventusTv - juventusfc : Manca poco a #JuveSassuolo Infornata di numeri! ?? Matchday Stats - juventusfc : Finisce con questa risposta la conferenza stampa di Allegri. A breve il report sul nostro sito, il video è qui:… - Footballogue : [#CoppaItalia????] JUVENTUS 2-1 SASSUOLO ? FIN DU MATCH ! ?? Dybala ?? Traore ?? Vlahovic ??… - nnapolitanor : RT @SkySport: JUVENTUS-SASSUOLO 2-1 Risultato finale ? ? #Dybala (3') ? #Traorè (24') ? aut. #Ruan (88') ? ? -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Sassuolo

Lo ha detto Pavel Nedved, vicepresidente della, intervenuto a Mediaset prima della partita di Coppa Italia contro il. "Siamo contenti della possibilità che ci ha dato la proprietà, ...I viola attendono ora la vincente del quarto tra ladell'ex Vlahovic e il. Mastica amaro l'Atalanta, in campo con una formazione rimaneggiata ma capace di rimontare l'iniziale ...Ci pensa Dusan Vlahovic. Di forza, qualità e con un pizzico di fortuna. La Juventus trova il gol del 2-1 contro il Sassuolo: l’attaccante serbo si è liberato di Ferrari da posizione defilata, si è ...Ha dell’incredibile quanto successo al 73' di Juventus-Sassuolo di Coppa Italia. Bianconeri che forzano in tutti i modi per tornare in vantaggio, avrebbero la grande chance con il colpo di testa a ...