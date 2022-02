Inter Napoli | Bergomi | «Match importante | ma non decisivo Osimhen fondamentale»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 10 febbraio 2022) L’ex nerazzurroha parlato in vista della sfida scudetto traBeppe, storico ex difensore dell’, in unavista a Il Mattino ha parlato in vista della sfida scudetto tra nerazzurri e-DZEKO – «perché consente aldi poter attaccare in altre due maniere diverse, Dzeko invece è il regista offensivo della squadra, si muove, va incontro, gioca la palla, oltre a fare gol, un attaccante utilissimo». SFIDA SCUDETTO – «Sarà una sfida tra due squadre che lottano per lo scudetto, corsa in cui va inserita con le stesse percentuali anche il Milan: unmoltoma non ...