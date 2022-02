Gemelli (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nel romanzo Neve di Orhan Pamuk, dei , il protagonista Ka chiede a una donna chiamata Ipek: “Cosa desideri di più da me? Cosa posso fare per essere amato da te?”. Ipek risponde: “Sii te stesso”. Nei prossimi giorni, ,... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nel romanzo Neve di Orhan Pamuk, dei , il protagonista Ka chiede a una donna chiamata Ipek: “Cosa desideri di più da me? Cosa posso fare per essere amato da te?”. Ipek risponde: “Sii te stesso”. Nei prossimi giorni, ,... Leggi

Advertising

GriecoLorenzo : RT @theboss_1908: I gemelli diversi - LegendsEarp : @gemelli_atipica A me questa canzone nemmeno piaceva, ora non riesco a togliermela dalla testa - raffored : @pombo1976 Credo che all'epoca si sia creata un Alchimia perfetta, non so tipo Verona anni 80 o Samp con i gemelli… - whatsupimtired : purtroppo gli voglio bene anche se è gemelli - searchingstiles : RT @freiheit___: Ama con i suoi quattro figli: il grande che obblighi ancora ad ubbidire perché vive ancora sotto il tuo tetto, quello che… -