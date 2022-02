Fuorigioco in 3 secondi: la Fifa pronta a lanciare una nuova tecnologia rivoluzionaria (Di giovedì 10 febbraio 2022) La Fifa è pronta a lanciare una nuova tecnologia che permetterà di stabilire il Fuorigioco in tre secondi, in modo assolutamente accurato. Sin da quando il calcio è diventato non solo un evento sportivo, ma anche un evento televisivo, con programmi che analizzano l’andamento dell’incontro e giudicano le decisioni prese dalle terne arbitrali, quello dell’ufficiale di gara è un lavoro decisamente più duro. Gli spettatori sugli spalti spesso non riescono a vedere bene cosa succede in campo ed il perché venga fischiato un fallo o un Fuorigioco e questo porta non solo a contestare la decisione, ma a vedere nella stessa una volontà di sfavorire la squadra in questione. In questi anni, quantomeno dal punto di vista della trasparenza delle ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 10 febbraio 2022) Launache permetterà di stabilire ilin tre, in modo assolutamente accurato. Sin da quando il calcio è diventato non solo un evento sportivo, ma anche un evento televisivo, con programmi che analizzano l’andamento dell’incontro e giudicano le decisioni prese dalle terne arbitrali, quello dell’ufficiale di gara è un lavoro decisamente più duro. Gli spettatori sugli spalti spesso non riescono a vedere bene cosa succede in campo ed il perché venga fischiato un fallo o une questo porta non solo a contestare la decisione, ma a vedere nella stessa una volontà di sfavorire la squadra in questione. In questi anni, quantomeno dal punto di vista della trasparenza delle ...

Advertising

dyscoveryx : RT @FMCROfficial: Per vedere lo sputo di Lautaro a Theo abbiamo dovuto aspettare un video di un utente su twitter dopo 2 giorni ed a Lautar… - BerardiLina : RT @FMCROfficial: Per vedere lo sputo di Lautaro a Theo abbiamo dovuto aspettare un video di un utente su twitter dopo 2 giorni ed a Lautar… - burattinaio0 : RT @FMCROfficial: Per vedere lo sputo di Lautaro a Theo abbiamo dovuto aspettare un video di un utente su twitter dopo 2 giorni ed a Lautar… - Massi_Dubai : RT @FMCROfficial: Per vedere lo sputo di Lautaro a Theo abbiamo dovuto aspettare un video di un utente su twitter dopo 2 giorni ed a Lautar… - Leonardo87CR : RT @FMCROfficial: Per vedere lo sputo di Lautaro a Theo abbiamo dovuto aspettare un video di un utente su twitter dopo 2 giorni ed a Lautar… -