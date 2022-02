Chi mistifica foibe va punito con indifferenza (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Chi mente e mistifica i fatti storici legati al dramma delle foibe, disonorando i tantissimi morti innocenti, merita solo di essere a sua volta dimenticato e quindi punito con l’indifferenza”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli partecipando a Udine in sala Aiace alla presentazione del libro “La stanza di Piera” scritto da Stefania Conte e pubblicato da Morganti. Alla presenza dell’autrice e dell’editore, dell’assessore comunale alla Cultura Fabrizio Cigolot ed Elio Varutti dell’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Udine, l’esponente dell’esecutivo Fedriga ha voluto porre in evidenza il significato del Giorno del ricordo, di cui il romanzo narra alcune pagine dei drammi e fatti accaduti al termine della seconda guerra mondiale.“Il primo ringraziamento – ha detto Gibelli ... Leggi su udine20 (Di giovedì 10 febbraio 2022) “Chi mente ei fatti storici legati al dramma delle, disonorando i tantissimi morti innocenti, merita solo di essere a sua volta dimenticato e quindicon l’”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli partecipando a Udine in sala Aiace alla presentazione del libro “La stanza di Piera” scritto da Stefania Conte e pubblicato da Morganti. Alla presenza dell’autrice e dell’editore, dell’assessore comunale alla Cultura Fabrizio Cigolot ed Elio Varutti dell’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia di Udine, l’esponente dell’esecutivo Fedriga ha voluto porre in evidenza il significato del Giorno del ricordo, di cui il romanzo narra alcune pagine dei drammi e fatti accaduti al termine della seconda guerra mondiale.“Il primo ringraziamento – ha detto Gibelli ...

OrtigiaP : @GrandeTornado1 @matteosalvinimi Hai sbagliato persona. @maxromeoMB si è battuto all’inverosimile per le cure dom… - mmmi_it : RT @euroregionenews: Il Giorno del Ricordo è le nuove generazioni per la verità e la conoscenza, contro negazionismi, riduzionismi e revis… - euroregionenews : Il Giorno del Ricordo è le nuove generazioni per la verità e la conoscenza, contro negazionismi, riduzionismi e re… - Just___Jam : @Rosie61075572 Cercane uno piuttosto per chi da aiuto a chi mistifica la realtà - dominiquezero0 : RT @PucciarelliLega: Chi ancora nasconde, nega o mistifica questo dramma fa un torto non solo ai discendenti di questa nostra gente ma offe… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi mistifica Chi mistifica foibe va punito con indifferenza 'Chi mente e mistifica i fatti storici legati al dramma delle foibe, disonorando i tantissimi morti innocenti, merita solo di essere a sua volta dimenticato e quindi punito con l'indifferenza'. Lo ha ...

Reggio Futura sul Palazzo di Giustizia: 'la Sinistra mistifica i fatti' Nel frattempo invitiamo chi ama Reggio a incrociare le dita nella speranza che questa amministrazione limiti i danni al minimo sindacale fintanto che non lascerà Palazzo San Giorgio. Ecco, quello sì ...

Giorno Ricordo:Gibelli, chi mistifica foibe va punito con indifferenza Triesteprima.it Chi mistifica foibe va punito con indifferenza “Chi mente e mistifica i fatti storici legati al dramma delle foibe, disonorando i tantissimi morti innocenti, merita solo di essere a sua volta dimenticato e quindi punito con l’indifferenza”. Lo ha ...

Giorno Ricordo:Gibelli, chi mistifica foibe va punito con indifferenza Udine, 9 feb - "Chi mente e mistifica i fatti storici legati al dramma delle foibe, disonorando i tantissimi morti innocenti, merita solo di essere a sua volta dimenticato e quindi punito con ...

mente ei fatti storici legati al dramma delle foibe, disonorando i tantissimi morti innocenti, merita solo di essere a sua volta dimenticato e quindi punito con l'indifferenza'. Lo ha ...Nel frattempo invitiamoama Reggio a incrociare le dita nella speranza che questa amministrazione limiti i danni al minimo sindacale fintanto che non lascerà Palazzo San Giorgio. Ecco, quello sì ...“Chi mente e mistifica i fatti storici legati al dramma delle foibe, disonorando i tantissimi morti innocenti, merita solo di essere a sua volta dimenticato e quindi punito con l’indifferenza”. Lo ha ...Udine, 9 feb - "Chi mente e mistifica i fatti storici legati al dramma delle foibe, disonorando i tantissimi morti innocenti, merita solo di essere a sua volta dimenticato e quindi punito con ...