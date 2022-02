Calciomercato Napoli, Ospina nel mirino di una big spagnola (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nelle ultime settimane tutti si interrogano su chi sarà il portiere azzurro del futuro. Attualmente, Spalletti ha utilizzato maggiormente David Ospina, ma il contratto del colombiano scade il prossimo giugno e i contatti tra società e giocatore ancora non ci sono stati. Mercato Napoli Ospina A tal proposito, dalla Spagna giungono importanti novità. Secondo il portale spagnolo Todo Fichajes, pare che il giocatore abbia già iniziato a cercare la sua prossima destinazione e ci siano stati già i primi contatti tra Lucas Jaramillo, procuratore del colombiano, e la dirigenza di un top club spagnolo. Il Real Madrid sulle tracce di Ospina Si tratta del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che spingerebbe particolarmente per questa soluzione. Il tecnico di Reggiolo è ben consapevole delle capacità del portiere azzurro ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 10 febbraio 2022) Nelle ultime settimane tutti si interrogano su chi sarà il portiere azzurro del futuro. Attualmente, Spalletti ha utilizzato maggiormente David, ma il contratto del colombiano scade il prossimo giugno e i contatti tra società e giocatore ancora non ci sono stati. MercatoA tal proposito, dalla Spagna giungono importanti novità. Secondo il portale spagnolo Todo Fichajes, pare che il giocatore abbia già iniziato a cercare la sua prossima destinazione e ci siano stati già i primi contatti tra Lucas Jaramillo, procuratore del colombiano, e la dirigenza di un top club spagnolo. Il Real Madrid sulle tracce diSi tratta del Real Madrid di Carlo Ancelotti, che spingerebbe particolarmente per questa soluzione. Il tecnico di Reggiolo è ben consapevole delle capacità del portiere azzurro ...

