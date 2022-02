Atalanta alla ricerca del sostituto di Zapata | testa a testa tra gli svincolati

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 10 febbraio 2022) L’è pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League, nelle ultime partite il rendimento della squadra non è stato entusiasmante anche e soprattutto a causa delle indisponibilità. Nell’ultima gara di campionato è arrivata una brutta sconfitta casalinga contro il Cagliari. A preoccupare è la condizione di Duvan. L’attaccante ha accusato un problema all’adduttore con interessamento del tendine e, con ogni probabilità, salterà l’ultima parte di stagione. L’assenza per l’allenatore Gasperini sarà pesantissima, in vista dei prossimi appuntamenti. La dirigenza è attenta sul mercato con l’intenzione di individuare unall’altezza dal mercato. I nomi in corsa sono due: Diego Costa, già valutato nei giorni scorsi dSalernitana, e Graziano Pellé. L'articolo ...