Agrifood | servizi di innovazione digitale | c’è tempo fino al 17 febbraio

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Ultimi giorni per partecipare ai bandi del progetto europeo SmartAgriHubs che offre finanziamenti ai fornitori didi, al fine di sviluppare, impostare, fornire, convalidare, e migliorare idi trasformazione ein ambito. In particolare, il progetto ha aperto due tipologie di call. la prima si chiama Expand: call per Digital Innovation Hub che stanno supportando la realizzazione di esperimenti di, mobilitando i relativi stakeholder e facilitando l’accesso aidel Competence Centre. Le risorse disponibili ammontano a 5 milioni di euro. La seconda si chiama Service: call per Digital Innovation Hub che stanno sviluppando e offrendo...