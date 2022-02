VIDEO Il sorriso di Federico Pellegrino sul podio olimpico | l’azzurro premiato con l’argento

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un bis d’argento a Cinque Cerchi per. Dopo il secondo nella sprint a tecnica classifica di PyeongChang 2018,si è confermato secondo nella prova di ieri sempre nella sprint, ma stavolta a tecnica libera di Pechino (Cina). La neve di Zhangjiakou ha regalato all’atleta di Nus un’altra emozione fortissima. Il valdostano è riuscito a mettere sugli sci la sua classe e il suo talento per centrare questo obiettivo e solo un asso come il norvegese Johannes Høsflot Klæbo ha saputo fare meglio, replicando tra l’altro quanto fatto in Corea del Sud quattro anni fa. E’ per questo la soddisfazione per questo risultato è molta anche per i sacrifici e le decisioni difficili che Chicco ha dovuto prendere per arrivare al meglio possibile all’appuntamento. Comprensibile quindi la grande emozione sul ...