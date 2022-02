Terremoto a Reggio Emilia, due forti scosse: gente in strada (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Torna la paura in Emilia. Due scosse di Terremoto, la prima poco prima delle 20 e la seconda alle 21, sono state registrate alle porte di Reggio Emilia. La magnitudo della prima scossa (epicentro nel comune di Bagnolo in Piano, ad una profondità di 7 chilometri) è stata di 4.0. La seconda, invece, ha fatto registrare una magnitudo di 4.3., con epicentro nel comune di CorReggio, a una profondità di 6 km. Paure e tante telefonate, ma nessun danno Paura e tante telefonate alla protezione civile e alle forze dell'ordine: la gente è scesa in strada, ma al momento non ci sono state segnalazioni di danni. La scossa è stata avvertita nettamente a Modena, ma anche in molte aree limitrofe, fino nelle aree di confine di Lombardia e Veneto. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Torna la paura in. Duedi, la prima poco prima delle 20 e la seconda alle 21, sono state registrate alle porte di. La magnitudo della prima scossa (epicentro nel comune di Bagnolo in Piano, ad una profondità di 7 chilometri) è stata di 4.0. La seconda, invece, ha fatto registrare una magnitudo di 4.3., con epicentro nel comune di Cor, a una profondità di 6 km. Paure e tante telefonate, ma nessun danno Paura e tante telefonate alla protezione civile e alle forze dell'ordine: laè scesa in, ma al momento non ci sono state segnalazioni di danni. La scossa è stata avvertita nettamente a Modena, ma anche in molte aree limitrofe, fino nelle aree di confine di Lombardia e Veneto.

