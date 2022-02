Stasera in tv, oggi 9 febbraio 2022: Cosa mi lasci di te e Le Iene Show (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I palinsesti televisivi di mercoledì 9 febbraio 2022 sono ricchi e prevedono titoli per tutti i gusti: dalla Coppa Italia su Canale 5 alla pellicola Cosa mi lasci di te su Rai1. Ecco Cosa c'è Stasera in tv. Programmi tv 9 febbraio 2022 La programmazione serale di mercoledì 9 febbraio 2022 è ricca di titoli degni di nota. Rai1 propone la commedia in prima visione Cosa mi lasci di te. Su Canale 5, invece, va in scena la Coppa Italia, con la partita di calcio Milan Vs Lazio. Quanti vogliono tenersi aggiornati sui temi di attualità possono sintonizzarsi su Rete4 e seguire Zona bianca oppure su Rai3 dove c'è Chi l'ha visto?. In alternativa, sono diverse le pellicole che meritano ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I palinsesti televisivi di mercoledì 9sono ricchi e prevedono titoli per tutti i gusti: dalla Coppa Italia su Canale 5 alla pellicolamidi te su Rai1. Eccoc'èin tv. Programmi tv 9La programmazione serale di mercoledì 9è ricca di titoli degni di nota. Rai1 propone la commedia in prima visionemidi te. Su Canale 5, invece, va in scena la Coppa Italia, con la partita di calcio Milan Vs Lazio. Quanti vogliono tenersi aggiornati sui temi di attualità possono sintonizzarsi su Rete4 e seguire Zona bianca oppure su Rai3 dove c'è Chi l'ha visto?. In alternativa, sono diverse le pellicole che meritano ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Stasera vi suggeriamo l'ascolto dell'Ouverture dal 'Sogno di una notte di mezza estate' di Mendelssohn, che nasce… - ArpaPiemonte : Nevicate in arrivo sulle Alpi di confine tra stasera e domattina, associate a rinforzi di vento che, a partire dall… - millaishorse : Antonio continua a parlare fino a stasera perché solo tu oggi mi salvi ???? - addictedtodob : I Pentagon hanno droppato un sacco di cose e io non ho tempo manco di cagare oggi… non vedo l’ora che sia stasera a… - Frances93991057 : RT @TikTok_it: Scusate ma oggi non ci siamo per nessuno! ?? Ore 19 Stasera Sanremo? LIVE su TikTok con i @_the_jackal dopodiché finalissim… -