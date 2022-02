Si dimette tutto il consiglio della Pro Clusone; il sindaco: “Serve professionalità” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Clusone. È scontro tra la Pro Loco Clusone e l’amministrazione comunale. Quello che era un sodalizio vincente per anni è crollato con la nuova amministrazione guidata da Massimo Morstabilini. La ragione del contendere è il bando con cui la giunta di Clusone intende assegnare la gestione dell’Ufficio turistico ad altro ente che non sia la Pro Clusone (che in teoria poteva partecipare). Ecco la presa di posizione dell’attuale consiglio direttivo che annuncia le dimissioni dopo l’approvazione del bilancio consuntivo. In una “Lettera a soci e simpatizzanti di TPC: “Il presente consiglio, molto rammaricato e deluso dalle cause che hanno portato a tale scelta, vuole comunque rassicurare che non saranno lasciate posizioni debitorie a carico del prossimo direttivo”. Insomma, niente da fare: ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 9 febbraio 2022). È scontro tra la Pro Locoe l’amministrazione comunale. Quello che era un sodalizio vincente per anni è crollato con la nuova amministrazione guidata da Massimo Morstabilini. La ragione del contendere è il bando con cui la giunta diintende assegnare la gestione dell’Ufficio turistico ad altro ente che non sia la Pro(che in teoria poteva partecipare). Ecco la presa di posizione dell’attualedirettivo che annuncia le dimissioni dopo l’approvazione del bilancio consuntivo. In una “Lettera a soci e simpatizzanti di TPC: “Il presente, molto rammaricato e deluso dalle cause che hanno portato a tale scelta, vuole comunque rassicurare che non saranno lasciate posizioni debitorie a carico del prossimo direttivo”. Insomma, niente da fare: ...

