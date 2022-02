Scarlett Johansson e Colin Jost prendono in giro il loro matrimonio in uno spot (Di mercoledì 9 febbraio 2022) In occasione del Super Bowl, l’evento sportivo più importante degli States in cui viene decretata la miglior squadra di football americana, Scarlett Johansson e Colin Jost sono stati protagonisti di uno spot decisamente autoironico. Lo spot girato per Amazon Echo scherza sulle dinamiche di coppia. Come sappiamo, una relazione rimane tale anche grazie al fatto che tutti quei pensieri non proprio gentili che a volte affiorano vengono tenuti per sé. Anche una coppia ammirata, talentuosa e facoltosa come quella formata da Scarlett Johansson e Colin Jost, noto sceneggiatore, ha i propri difetti, e i due hanno ironizzato sulle loro dinamiche di coppia in una pubblicità molto divertente e scherzosa (qui il ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 9 febbraio 2022) In occasione del Super Bowl, l’evento sportivo più importante degli States in cui viene decretata la miglior squadra di football americana,sono stati protagonisti di unodecisamente autoironico. Logirato per Amazon Echo scherza sulle dinamiche di coppia. Come sappiamo, una relazione rimane tale anche grazie al fatto che tutti quei pensieri non proprio gentili che a volte affiorano vengono tenuti per sé. Anche una coppia ammirata, talentuosa e facoltosa come quella formata da, noto sceneggiatore, ha i propri difetti, e i due hanno ironizzato sulledinamiche di coppia in una pubblicità molto divertente e scherzosa (qui il ...

