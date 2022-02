Programmi TV di stasera | mercoledì 9 febbraio 2022 Su Rai1 la prima tv di ‘Cosa mi Lasci di Te’

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Cosa midi Te - KJ Apa e Britt Robertson, ore 21.25: Cosa midi Te – 1^ TV Film del 2020, di Andrew e Jon Erwin, con KJ Apa, Britt Robertson e Gary Sinise. Prodotto in USA. Durata: 115 minuti. Trama: Basato sulla vera storia di Jeremy Camp, giovane musicista e cantautore americano. Nel settembre 1999, il ventenne Jeremy Campa la sua famiglia per recarsi al Calvary Chapel Bible College, in California. Le prime persone che incontra sono Jean-Luc LaJoie, un musicista di successo, e Melissa Henning, una ragazza al primo anno come lui. Tra i due è subito amore avista. Ma il destino riserva al ragazzo una brutta sorpresa: Melissa è gravemente malata. La fede e l’amore lo aiuteranno ad affrontare tutte le avversità. Rai2, ore 21.20: The Good Doctor – 1^ TV 5×05 Strategie di ...

FILM FANTASY DA VEDEREIN TV Corto Circuito, ore 21:15 su Sky Cinema Collection Un robot ... IIN CHIARO Doc " Nelle tue mani, ore 21:25 su Rai 1 Serie tv con Luca Argentero medico che,...Questa sera in tv, 10 febbraio 2022: partita di calcio Juventus - Sassuolo, nuovi episodi fiction Doc in prima visione Quali sono iin onda, giovedì 10 febbraio, in tv? Diamo uno sguardo alle offerte della prima serata di tutte le reti, partendo da Rai1 che trasmetterà due nuovi episodi della seconda stagione di ...L’evento era in programma il 27 gennaio, data di apertura del concorso, ma è stato rinviato per... Stasera al concorso nazionale per compagnie amatoriali "Fabrizio Rafanelli" di Bottegone sarà ...Come ogni giovedì torna l’appuntamento su Rete 4 con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e attualità condotto dal giornalista Paolo Del Debbio. Ma quali sono i temi che verranno ...