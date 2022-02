Per Silvia Toffanin un’altra prima volta: sbarca a Striscia la notizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un’edizione parecchio bislacca quella di Striscia la notizia in questa stagione televisiva. Gli ascolti non decollano e giornalmente Rai 1, con i Soliti ignoti batte Canale 5 senza nessuna difficoltà. E a parte gli ascolti, non sono mancati gli ostacoli da superare in questa stagione con problemi legati al covid: i conduttori si sono spesso contagiati, sono stati a contatto con i positivi, è successo anche alle veline e i cambi dell’ultimo momento sono stati all’ordine del giorno, come è successo anche pochi giorni fa quando Lipari e Friscia, sono tornati in onda chiamati come supplenti proprio per prendere il posto di Iacchetti e Greggio. Oggi però Mediaset ha lanciato un comunicato stampa che ha fatto il giro del web e che sta incuriosendo molti spettatori di Canale 5. Vedremo infatti molto presto, Silvia Toffanin ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un’edizione parecchio bislacca quella dilain questa stagione televisiva. Gli ascolti non decollano e giornalmente Rai 1, con i Soliti ignoti batte Canale 5 senza nessuna difficoltà. E a parte gli ascolti, non sono mancati gli ostacoli da superare in questa stagione con problemi legati al covid: i conduttori si sono spesso contagiati, sono stati a contatto con i positivi, è successo anche alle veline e i cambi dell’ultimo momento sono stati all’ordine del giorno, come è successo anche pochi giorni fa quando Lipari e Friscia, sono tornati in onda chiamati come supplenti proprio per prendere il posto di Iacchetti e Greggio. Oggi però Mediaset ha lanciato un comunicato stampa che ha fatto il giro del web e che sta incuriosendo molti spettatori di Canale 5. Vedremo infatti molto presto,...

Advertising

silvia_sb_ : Colpa dell’establishment se non abbiamo “una presidente con meno di ottant’anni e per giunta donna” dice Travaglio.… - silvia_sb_ : “Sono stati giorni travagliati per tutti, anche per me.” Il presidente Mattarella in meno di dieci parole. - Silvia_Mio86 : Stessa cosa per De Sciglio. - Silvia_Mio86 : @AfricanoPublio @romeoagresti @elkunaguero10 @VlnN94 E lo stesso discorso vale per Bernardeschi. - Silvia_Mio86 : RT @nickkwolff: Si potrebbe anche sfruttare il settore giovanile per sostituire questi mediocri eh. Sia mai. Ci sono ragazzi che per qualit… -