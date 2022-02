Pechino 2022 | freestyle big air maschile | oro a Ruud | quinto un grande Donaggio

Advertising

ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Eurosport_IT : ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!!… - Eurosport_IT : ?? | L'Italia sale sul podio da 20 giornate consecutive tra Tokyo 2020 e Pechino 2022 ?????? #HomeOfTheOlympics |… - AlessandroAima1 : RT @sportface2016: #Pechino2022, #Freestyle Big Air maschile: oro al norvegese #Ruud, quinto un grande Leonardo #Donaggio #Beijing2022 #W… - sportface2016 : #Pechino2022, #Freestyle Big Air maschile: oro al norvegese #Ruud, quinto un grande Leonardo #Donaggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Secondo alcuni rumors l'impasse potrebbe essere stato scaturito dalla positività di Vincent Zhou , statunitense che ha preso parte al programma libero della gara a squadre, attualmente in isolamento ...Brezina è poi passato alla parte più difficile : ' Non è facile dire che questa è stata l'ultima volta sul ghiaccio olimpico, non sarei mai stato qui senza il supporto della mia famiglia, dei miei ...randi run per il giovane azzurro Leonardo Donaggio, il quale si qualifica per la finale dello Sci Freestyle Big Air entrando tra i migliori 12 con 90.25 nella prima run e 80.25 nella terza: 170.50 di ...Giornata di gara e di test sulla pista del Yanqing National Sliding Centre. E' andata in scena la prova di allenamento dello slittino maschile in vista del team-relay in programma domani. Il budello c ...