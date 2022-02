Olimpiadi Pechino 2022, Fontana: “Non contenta per l’eliminazione, ma è parte del gioco” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Ovviamente non sono contenta, perché non abbiamo avuto la possibilità di lottare per una finale: è parte del gioco. Sarebbe potuto succedere, dobbiamo concentrarci e vincere la finale B”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Arianna Fontana, esternate in seguito all’eliminazione al termine della semifinale della staffetta dei 3000 metri femminili di short track; azzurra out nel penultimo atto di categoria alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, dopo l’oro nei 500 metri individuali e l’argento nella staffetta mista. L’italiana non ha palesato particolare rammarico per il cattivo risultato, reputandolo parte del gioco. Niente da fare per Arianna Fontana, Cynthia Mascitto, Martina Valcepina e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Ovviamente non sono, perché non abbiamo avuto la possibilità di lottare per una finale: èdel. Sarebbe potuto succedere, dobbiamo concentrarci e vincere la finale B”. Queste sono le recenti dichiarazioni di Arianna, esternate in seguito alal termine della semifinale della staffetta dei 3000 metri femminili di short track; azzurra out nel penultimo atto di categoria alleinvernali di, dopo l’oro nei 500 metri individuali e l’argento nella staffetta mista. L’italiana non ha palesato particolare rammarico per il cattivo risultato, reputandolodel. Niente da fare per Arianna, Cynthia Mascitto, Martina Valcepina e ...

