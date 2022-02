Mondiali, Mancini trema: “Non ce la fa”, si teme il disastro (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roberto Mancini è presente a San Siro ed in questi minuti sta assistendo alla sfida di Coppa Italia tra il Milan e la Lazio di Ciro Immobile. Il secondo quarto di finale di Coppa Italia ha visto di fronte Milan e Lazio. La gara fin dai primi minuti è stata dominata dal club rossonero che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Robertoè presente a San Siro ed in questi minuti sta assistendo alla sfida di Coppa Italia tra il Milan e la Lazio di Ciro Immobile. Il secondo quarto di finale di Coppa Italia ha visto di fronte Milan e Lazio. La gara fin dai primi minuti è stata dominata dal club rossonero che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

