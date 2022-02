Mascherine, stop all’aperto tra due giorni ma restano obbligatorie al chiuso fino al 31 marzo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Se la curva continuerà a scendere l’obbligo dei dispositivi di protezione non sarà prorogato dopo il 31 marzo. Da venerdì si torna a ballare in discoteca Leggi su corriere (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Se la curva continuerà a scendere l’obbligo dei dispositivi di protezione non sarà prorogato dopo il 31. Da venerdì si torna a ballare in discoteca

Advertising

GiovaQuez : Ordinanza Ministero Salute. Dall'11 febbraio al 31 marzo stop mascherine all'aperto (salvo quanto diversamente prev… - Agenzia_Ansa : 'Via mascherine all'aperto dall'11 febbraio anche in zona rossa, il provvedimento uscirà giovedì. Siamo all'inizio… - rtl1025 : ?? Stop alle #mascherine all'aperto ma è obbligatorio averle con sé e utilizzarle in caso di #assembramento. Restano… - ilmetropolitan : ??????#NewYork, stop #mascherine al chiuso e richiesta “#GreenPass” - AdaAdele88 : RT @ultimenotizie: Stop alle #mascherine all'aperto dal 1 aprile ma è obbligatorio averle con sè e utilizzarle in caso di assembramento. Re… -