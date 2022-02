LIVE Combinata nordica, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: ultimo giro! Geiger recupera sul terzetto di testa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:24 Rydzek ha 5? su Greiderer che ne mantiene 8 sugli inseguitori! 12:23 Ultima discesa, Rydzek è andato via, Geiger e il resto del gruppo può portarsi su Schmid e Greiderer! 12:22 ATTACCO DI RYDZEK! Il tedesco stacca Greiderer e si sta involando verso l’oro! 12:21 Rimane sulle code di Rydzek l’austriaco Greiderer, potrebbero essere loro a giocarsi il titolo olimpico! 12:20 Si stacca Schmid che ha praticamente fatto da gregario a Rydzek! Può succedere di tutto! 12:19 INIZIA L’ultimo giro! Appena 18 i secondi di ritardo! 12:18 In questo tratto sembra recuperare il gruppo inseguitore. Si è messo a tirare Vinzenz Geiger, che sta guadagnando sui suoi compagni di squadra! 12:17 Quando mancano 4 km il distacco è ancora di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:24 Rydzek ha 5? su Greiderer che ne mantiene 8 sugli inseguitori! 12:23 Ultima discesa, Rydzek è andato via,e il resto del gruppo può portarsi su Schmid e Greiderer! 12:22 ATTACCO DI RYDZEK! Il tedesco stacca Greiderer e si sta involando verso l’oro! 12:21 Rimane sulle code di Rydzek l’austriaco Greiderer, potrebbero essere loro a giocarsi il titolo olimpico! 12:20 Si stacca Schmid che ha praticamente fatto da gregario a Rydzek! Può succedere di tutto! 12:19 INIZIA L’Appena 18 i secondi di ritardo! 12:18 In questo tratto sembrare il gruppo inseguitore. Si è messo a tirare Vinzenz, che sta guadagnando sui suoi compagni di squadra! 12:17 Quando mancano 4 km il distacco è ancora di ...

Advertising

Nerys__ : #SciAlpino #AlpineSkiing #Beijing2022 Slalom speciale donne ??LIVE ????Federica Brignone, ventesima dopo la prima ma… - zazoomblog : LIVE Combinata nordica Olimpiadi 2022 in DIRETTA: si inizia col salto dalle ore 09.00 - #Combinata #nordica… - zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 combinata nordica maschile: aggiornamento in DIRETTA - #Pechino #combinata #nordica - zazoomblog : LIVE Combinata nordica Olimpiadi 2022 in DIRETTA: pronostico aperto in assenza di Riiber nella gara individuale su… - zazoomblog : LIVE Combinata nordica Olimpiadi 2022 in DIRETTA: si inizia col salto dalle ore 09.00 - #Combinata #nordica… -