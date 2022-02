La fusione nucleare è più vicina: JET segna un nuovo record e conferma la validità di ITER (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Prodotti 59 Megajoule di energia tramite una reazione di fusione nucleare sostenuta per 5 secondi, il massimo consentito dalle specifiche progettuali del reattore europeo JET. È una pietra miliare che spiana la strada al successo di ITER e alla viabilità della fusione nucleare come fonte illimitata di energia.... Leggi su dday (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Prodotti 59 Megajoule di energia tramite una reazione disostenuta per 5 secondi, il massimo consentito dalle specifiche progettuali del reattore europeo JET. È una pietra miliare che spiana la strada al successo die alla viabilità dellacome fonte illimitata di energia....

