Jose Maria Callejon: futuro all’estero (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Jose Callejon lascerà l’Italia a giugno. Il futuro dell’ex calciatore azzurro sembra lontano dal campionato italiano. Secondo quanto riportato dal portale Sportmediaset, l’ex calciatore partenopeo, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 9 febbraio 2022)lascerà l’Italia a giugno. Ildell’ex calciatore azzurro sembra lontano dal campionato italiano. Secondo quanto riportato dal portale Sportmediaset, l’ex calciatore partenopeo, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SBidimedia : Costa Rica - I risultati delle elezioni presidenziali confermano il ballottaggio tra l'ex presidente centrista Jos… - MarsicaW : AIUTIAMO L’AVEZZANESE JOSÈ MARIA, PICCHIATO A SANGUE IN PERÙ, A RIENTRARE IN ITALIA PER LE CURE #AmbasciataItaliana… - MarsicaW : AIUTIAMO L’AVEZZANESE JOSÈ MARIA, PICCHIATO A SANGUE IN PERÙ, A RIENTRARE IN ITALIA PER LE CURE AVEZZANO – È stato… - cbrescia : Josè Maria Venturi, avezzanese in Perù picchiato a sangue per un furto andato male: i familiari chiedono sostegno p… - maria_santamato : RT @calciomercatoit: ??Il Messaggio dei tifosi dell'#Inter per Josè #Mourinho che torna, per la prima volta, a San Siro da avversario dei n… -