Il contrattacco di Renzi in tv: “Contro di me un processo politico e dossieraggi. E un procuratore sanzionato per molestie sessuali dal Csm” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’ex premier ospite di Vespa: «Il 5 aprile pubblicherò un libro con tutti i tentativi di dossieraggio, per esempio dei servizi, Contro di me». E sul futuro politico: «Se il Pd fa il campo riformista, è casa mia» Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’ex premier ospite di Vespa: «Il 5 aprile pubblicherò un libro con tutti i tentativi dio, per esempio dei servizi,di me». E sul futuro: «Se il Pd fa il campo riformista, è casa mia»

Gio15474822 : RT @dariodangelo91: Oggi Matteo #Renzi sarà ospite di Bruno Vespa a #portaaporta. Ma è solo il primo di una serie appuntamenti che l'ex pre… - babeari969 : RT @messveneto: Il contrattacco di Renzi in tv: “Contro di me un processo politico e dossieraggi. E un procuratore sanzionato per molestie… - infoitinterno : Il contrattacco di Renzi in tv: “Contro di me un processo politico e dossieraggi. E un procuratore sanzionato… - sysmedia68 : RT @dariodangelo91: Oggi Matteo #Renzi sarà ospite di Bruno Vespa a #portaaporta. Ma è solo il primo di una serie appuntamenti che l'ex pre… - ZenatiDavide : Il contrattacco di Renzi in tv: “Contro di me un processo politico e dossieraggi. E un procuratore sanzionato per m… -