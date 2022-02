“Hai capito Barbara?!”: gaffe in diretta a Mattino 5, Federica Panicucci reagisce in maniera sorprendente (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Federica Panicucci è vittima di un incidente diplomatico in diretta a Mattino 5: coinvolta anche la conduttrice Barbara D’Urso. Federica Panicucci (fonte instagram)Nell’ultima puntata di Mattino 5, Federica Panicucci ha affrontato in diretta una situazione tragicomica. La bella conduttrice si stava occupando di un caso di attualità che le sta molto a cuore, ovvero la sorte del signor Fausto. L’uomo, intervistato dall’inviato e in collegamento con gli studi Mediaset, denuncia infatti di vivere in condizioni miserabili. Federica ha quindi espresso la volontà di aiutarlo ad uscire dall’increscioso modus vivendi cui è vittima, ed espresso solidarietà nei suoi confronti. Sennonché il signor Fausto è incorso ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 9 febbraio 2022)è vittima di un incidente diplomatico in5: coinvolta anche la conduttrice Barbara D’Urso.(fonte instagram)Nell’ultima puntata di5,ha affrontato inuna situazione tragicomica. La bella conduttrice si stava occupando di un caso di attualità che le sta molto a cuore, ovvero la sorte del signor Fausto. L’uomo, intervistato dall’inviato e in collegamento con gli studi Mediaset, denuncia infatti di vivere in condizioni miserabili.ha quindi espresso la volontà di aiutarlo ad uscire dall’increscioso modus vivendi cui è vittima, ed espresso solidarietà nei suoi confronti. Sennonché il signor Fausto è incorso ...

