Elodie non è single | tornano i baci con Davide Rossi

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)frequenta ancora o forse di nuovo. La rivista Chi li ha paparazzati insieme e non da semplici amici, ilo c’è e sembra smentire le ultime intenzioni della cantante. Di recenteha confidato che aveva bisogno di stare da sola spiegando a distanza di mesi il perché dell’addio a Marracash e senza dire una parola su. La cantante e il modello e manager di Armani erano spariti, sembra che la loro storia fosse già terminata e invece eccoli di nuovi insieme. Beccati a Milano ma senza alcun desiderio di nascondersi sono apparsi rilassati e sorridenti e a quanto pare anche molto intimi. No,non sembra per niente sola e icondicono tutto. Si frequentano almeno dallo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elodie non

...è stata paparazzata al fianco di Davide Rossi, modello 39enne manager di Armani. La foto del loro bacio , diffusa da Chi lo scorso novembre 2021, ha subito messo a tacere chicredeva ...sarà il classico fidanzato, ma fuori da un ristorante milanesee Davide si coccolano, abbracciano e baciano...sempre più sexy e glamour TI POTREBBE INTERESSARE:Ha dichiarato:. Ora come ora io ho solo bisogno di stare da sola. Ecco quindi sorgere spontanea una domanda: che fine ha fatto Davide Rossi? Il 2 febbraio 2022 per i 40 anni di Radio DEEJAY Elodie è i ...Elodie ha un nuovo fidanzato? Bella, simpatica e molto talentuosa, Elodie torna a far parlare di se e della sua vita privata. L’ex allieva di Amici si è separata dal compagno Marracash qualche mese fa ...