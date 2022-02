Chris Pine debutta alla regia con il film ' Poolman'

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ha comandato una nave spaziale in 'Star Trek' e affiancato una super eroina in 'Wonder Woman': ora l'attoresi sente pronto perree farlo con tutti i crismi grazie al ...

Ha comandato una nave spaziale in 'Star Trek' e affiancato una super eroina in 'Wonder Woman': ora l'attoresi sente pronto per debuttare alla regia e farlo con tutti i crismi grazie al film 'Poolman' . Ne sarà anche il protagonista e dirigerà i candidati all'Oscar Annette Bening e Danny DeVito . ...Dopo quasi vent'anni di carriera da attore,passa (anche) dall'altra parte della macchina da presa. Il suo esordio nella regia si intitola Poolman ed è stato descritto come un incrocio fra Il Grande Lebowski , un tipico noir di ...La storia è quella di un addetto alla piscina di un condominio che scopre una truffa colossale che minaccia tutta Los Angeles ...Il classico gioco di ruolo pen-and-paper di Gary Gygax ha divertito un sacco generazioni di adolescenti (e adulti) e oggi è più importante che mai. Non sorprende che si parli di una serie TV basata su ...