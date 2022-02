Chris Jericho | “Sono l’Undertaker della AEW”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022), starAEW ed ex campione del mondo WWE, crede di aver assunto il ruolo di The Undertaker nella sua nuova compagnia. Il Deadman è un veterano nel mondo del wrestling e ha giurato fedeltà alla WWE nel lontano 1990 e ha da poco terminato il suo leggendario percorso, precisamente nel 2020, combattendo il suo ultimo match contro AJ Styles. Prima di ritirarsi, The Phenom è diventato un mentore per le giovani starWWE ed è stato un importante leader negli spogliatoifederazione. Ammirazione e rispetto per il Deadman Durante una recente intervista con PopCulture,ha elogiato il lavoro e il personaggio delper il suo impatto sul rosterWWE. L’ex campione del mondo AEW ...

Chris Jericho, nel corso di una recente intervista rilasciata ai microfoni di Pop Culture, ha affermato di sentirsi come il The Undertaker della AEW.I fan continuano ad apprezzare Jericho poiché si è reinventato costantemente nel corso degli anni. Jericho ha molta influenza nel backstage dell'AEW e la sua esperienza è sempre un grande vantaggio pe ...