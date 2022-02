Calendario Olimpiadi 10 febbraio | orari | programma | tv | streaming | tutte le finali e gli italiani in gara

Leggi su oasport

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Giorno 6 della XXIV edizione delleInvernali arriverà domani, giovedì 10, quando si assegneranno altri otto titoli e ci sarà spazio, tra prove e gare ufficiali, per 26 azzurri, impegnati tra skeleton, pattinaggio di figura, sci alpino, snowboard, curling, bob, sci di fondo, salto con gli sci, speed skating e slittino. LeInvernali di Pechino 2022 saranno trasmesse in tv in abbonamento su Eurosport 1 ed Eurosport 2 ed inin abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player, mentre la trasmissione in chiaro in tv sarà affidata a Rai 2 e Rai Sport + HD, con logratuito fruibile su Rai Play.ININVERNALI PECHINO 2022 GIOVEDI’ 10 ...