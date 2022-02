Calcio | grande consenso club Serie A per Vezzali | ' ha capito necessità revisione sistema e autonomia Lega' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Ha ricevuto unda aparte deidiA lettera di risposta pacificatrice di Valentinaalla richiesta di intervento da parte dellaA nella quale la sottosegretaria chiede ae Figc un "confronto" per sciogliere le divergenze sulla riforma dello statuto richiesto dalla Figc. Dopo la lettera di risposta dellasono tantissimi i, a quanto apprende l'Adnkronos, che hanno telefonato direttamente alla sottosegretaria come il presidente del Milan Paolo Scaroni o il ceo dell'Atalanta e neo-eletto vicepresidente dellaA, Luca Percassi oche hanno risposto per lettera o messaggio come la Lazio di Claudio ...