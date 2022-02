Calci ‘piazzati’ ma contro il suo gatto: video choc del calciatore Zouma, multato dal Wet Ham e subito ‘tagliato’ dall’Adidas (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Diversamente da altri ambiti, dove accanto alla dote ed al talento urge anche un’adeguata preparazione formativa, vi sono anche contesti dove, anche soltanto la sola, specifica e fortunata attitudine, può bastare per potersi costruire un futuro economico di grande rilievo. Tra queste ad esempio, la carriera sportiva del Calciatore, al quale altro non è richiesto che sapere toccare e gestire la palla al meglio, così da poter assicurare alla sua società di appartenenza titoli ed incassi. Oggi fortunatamente però, con l’avvento della tecnologia, ed un minimo di benessere diffuso, c’è da dire che la maggior parte dei Calciatori pur dedicando alla loro attività gran parte delle giornata, sono comunque ragazzi preparati, che hanno studiato, e con famiglie serie e responsabili alle spalle. Diversamente, persistono anche esempi di ‘deriva’ culturale, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Diversamente da altri ambiti, dove accanto alla dote ed al talento urge anche un’adeguata preparazione formativa, vi sono anche contesti dove, anche soltanto la sola, specifica e fortunata attitudine, può bastare per potersi costruire un futuro economico di grande rilievo. Tra queste ad esempio, la carriera sportiva delatore, al quale altro non è richiesto che sapere toccare e gestire la palla al meglio, così da poter assicurare alla sua società di appartenenza titoli ed incassi. Oggi fortunatamente però, con l’avvento della tecnologia, ed un minimo di benessere diffuso, c’è da dire che la maggior parte deiatori pur dedicando alla loro attività gran parte delle giornata, sono comunque ragazzi preparati, che hanno studiato, e con famiglie serie e responsabili alle spalle. Diversamente, persistono anche esempi di ‘deriva’ culturale, ...

Advertising

italiaserait : Calci ‘piazzati’ ma contro il suo gatto: video choc del calciatore Zouma, multato dal Wet Ham e subito ‘tagliato’ … - MarisciaFox : RT @PdiCalcio: CURIOSITÀ: l'INTER è la squadra che ha realizzato più Gol di testa in Europa (14) e si piazza al secondo posto per gol reali… - _enz29 : RT @PdiCalcio: CURIOSITÀ: l'INTER è la squadra che ha realizzato più Gol di testa in Europa (14) e si piazza al secondo posto per gol reali… - PCola1908 : RT @PdiCalcio: CURIOSITÀ: l'INTER è la squadra che ha realizzato più Gol di testa in Europa (14) e si piazza al secondo posto per gol reali… - Gabriperry_ : RT @PdiCalcio: CURIOSITÀ: l'INTER è la squadra che ha realizzato più Gol di testa in Europa (14) e si piazza al secondo posto per gol reali… -