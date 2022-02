Wwf | inquinamento oceani per plastica 4 volte in più entro 2050

(Di martedì 8 febbraio 2022) Allarmenei mari. Il Wwf, in vista della prossima Assemblea delle Nazioni Unite per l'Ambiente - UNEA (28 febbraio - 2 marzo, sottolinea come l'deglisarà quattro...

Allarme plastica nei mari. Il, in vista della prossima Assemblea delle Nazioni Unite per l'Ambiente - UNEA (28 febbraio - 2 marzo, sottolinea come l'degli oceani sarà quattro volte maggiore entro il 2050 e che in ......le fasi del ciclo di vita della plastica e che ci metta sulla strada per porre fine all'marino da plastica entro il 2030 , ha affermato Ghislaine Llewellyn, vice capo degli oceani,. ...Scienza e Tecnologia - Animali 8 Febbraio 2022 Dura condanna Ue su chiusura forzata del quotidiano Apple Daily a Hong Kong 8 Luglio 2021 Save the Children. 5,7 mln di bambini a rischio fame sotto i 5 ...Il Mar Mediterraneo, scrive così il Wwf, raggiunge così un triste primato ... quelli delle balene che vivono in zone meno contaminate del pianeta. Entro il 2050 l'inquinamento degli oceani sarà ...