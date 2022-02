Tutto il cibo nella vita di Papa Francesco (Di martedì 8 febbraio 2022) Ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, Papa Francesco ha svelato che da bambino sognava di fare il macellaio. Non per la carne, ma per la borsa dove l’uomo teneva i soldi, appoggiata sul ventre. «Colpa dei geni genovesi» da parte di madre, ha scherzato il Pontefice, che con questa intervista ha scritto un pezzo di storia della televisione italiana. Di cibo, Papa Francesco parla spesso. Durante la chiacchierata con Fazio ha detto, «nell’immaginario universale, quello che conta è la guerra, la vendita delle armi. Con un anno senza fare armi, si potrebbe dare educazione e cibo gratis a Tutto il mondo, ma questo è in secondo piano». In un tweet lanciato in occasione della Giornata Mondiale contro lo spreco alimentare ha scritto: «È scandaloso non accorgersi di quanto ... Leggi su linkiesta (Di martedì 8 febbraio 2022) Ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”,ha svelato che da bambino sognava di fare il macellaio. Non per la carne, ma per la borsa dove l’uomo teneva i soldi, appoggiata sul ventre. «Colpa dei geni genovesi» da parte di madre, ha scherzato il Pontefice, che con questa intervista ha scritto un pezzo di storia della televisione italiana. Diparla spesso. Durante la chiacchierata con Fazio ha detto, «nell’immaginario universale, quello che conta è la guerra, la vendita delle armi. Con un anno senza fare armi, si potrebbe dare educazione egratis ail mondo, ma questo è in secondo piano». In un tweet lanciato in occasione della Giornata Mondiale contro lo spreco alimentare ha scritto: «È scandaloso non accorgersi di quanto ...

jlawrenceseyes : RT @garalya1: mi fa schifo che baru sputtana Antonio per uno schizzo di pipì sul wc e poi lui va in giro a piedi nudi tutto il giorno da av… - garalya1 : mi fa schifo che baru sputtana Antonio per uno schizzo di pipì sul wc e poi lui va in giro a piedi nudi tutto il gi… - Manuela_Vitanza : @AlfridaPeraj @Cipeciop19 @luiss_engel @akaspromise @Gfvip Gli ha detto come mai da quando ho votato baru' sei camb… - Michela60210670 : RT @AxlGuidato: ??Testimonianza da un italiano che vive in Canada. Ragazzi, dovete sapere cosa sta succedendo! Il mondo si sta svegliando p… - ThisManIsNo1 : @Lauradefin1 #kabir viene da una cultura in cui 'offrire' cibo è segno di ammirazione e rispetto. Il fatto che giu… -