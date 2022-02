(Di martedì 8 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sottoposto a, in un grande magazzino di Barano di Ischia (Napoli), 487 confezioni dirapidi antigenici Covid-19 e 284 mascherine facciali Ffp2 non conformi alle normative sanitarie. Sono stati i finanzieri della tenenza di Ischia a scoprire che i dispositivi erano stati messi in commercio privi di etichettatura e indicazioni in lingua italiana e quindi delle informazioni e delle avvertenze per il consumatore. Il titolare del grande magazzino, un 33enne di origine cinese, è stato segnalato alla Camera di Commercio per le violazioni amministrative previste dal Codice del Consumo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

zazoomblog : Tamponi illegali scatta il sequestro nel Napoletano - #Tamponi #illegali #scatta #sequestro - anteprima24 : ** Tamponi illegali, scatta il sequestro nel Napoletano ** -

Ultime Notizie dalla rete : Tamponi illegali

anteprima24.it

...a una collaborazione con le forze dell'ordine per trasformare il frutto di attivitàin ...dal lunedì al venerdì e le unità di strada sono affiancate da un team sanitario per eseguire...Per l'abrogazione di tutti i Decreti Legge incostituzionali eche violano la libertà della ... In sostituzione, applicare il controllo conperiodici gratuiti a tutto il personale a gli ...A cosa si riferisce? Ovviamente alla produzione di falsi certificati di guarigione, di tamponi eseguiti. Una falla che apre a una serie di attività illecite che possono anche mettere a ...come una mail della federazione indirizzata ai genitori di alcuni giovani giocatori in cui si chiedevano le generalità per evitare il test e ed entrare illegalmente in Austria, sede del torneo. Lo ...