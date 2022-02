Stop mascherine all'aperto dall'11 Febbraio: le cose da sapere (Di martedì 8 febbraio 2022) mascherine all'aperto non più obbligatorie, a partire da venerdì 11 Febbraio. La misura che prevede l'obbligo è, in realtà, in scadenza il prossimo 10 Febbraio e non ci sarà un provvedimento di proroga. «Io credo e direi sono certo - ha dichiarato il sottosegretario del Ministero della Salute Andrea Costa ai microfoni di Tagadà su La 7 - che dall'11 Febbraio cadrà l'obbligo di mascherine all'aperto, non solo per le zone bianche, ma per l'intero Paese. Questo credo potrà essere un primo segnale di ripartenza, di fiducia e di speranza». Stop mascherine all'aperto dettato dalla situazione Un'evoluzione che è ovviamente diretta conseguenza di una situazione Covid in Italia nettamente ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 8 febbraio 2022)all'non più obbligatorie, a partire da venerdì 11. La misura che prevede l'obbligo è, in realtà, in scadenza il prossimo 10e non ci sarà un provvedimento di proroga. «Io credo e direi sono certo - ha dichiarato il sottosegretario del Ministero della Salute Andrea Costa ai microfoni di Tagadà su La 7 - che'11cadrà l'obbligo diall', non solo per le zone bianche, ma per l'intero Paese. Questo credo potrà essere un primo segnale di ripartenza, di fiducia e di speranza».all'dettatoa situazione Un'evoluzione che è ovviamente diretta conseguenza di una situazione Covid in Italia nettamente ...

