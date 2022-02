Sophie bacchettata dalla regia del GF Vip | ennesima regola infranta VIDEO

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 8 febbraio 2022) Nel corso di questa edizione del Grande Fratello Vip i concorrenti si stanno spesso rendendo protagonisti di varie infrazioni inerenti ilmento del programma. In queste ore, a non rispettare le regole previste dal contratto del reality show è stataCodegoni. La ragazza, infatti, è stata fortemente richiamataproduzione. Vediamo cosa è successo.infrange ilmento del GF Vip e viene richiamataCodegoni si è beccata una bella ramanzina da un’autrice del GF Vip. Era sera molto tardi e la ragazza si trovava in cucina, pronta per andare a dormire. Proprio per tale ragione, la protagonista si era liberata del microfono ed aveva informato la produzione che tanto non avrebbe parlato., però, si è sentita la ...