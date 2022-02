Soleil Sorge a sorpresa: “Godo che Delia è in finale! Se lo merita più di altri falsi e comodini” (Di martedì 8 febbraio 2022) Ieri sera Delia Duran ha vinto l’ennesimo televoto ed ha battuto Davide Silvestri, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, conquistando un posto in finale. In casa tutti i gieffini sono rimasti senza parole, tutti a parte Soleil Sorge, che – inaspettatamente – si è detta felice per la vittoria della sua nemica amatissima. Subito dopo la puntata del GF Vip Soleil Sorge ha spiegato la sua posizione ad Alessandro Basciano e Gianluca Costantino. “Se la merita la finale tanto la finale, magari a livello etico e umano no, però per la mediaticità della cosa è giusto che vada lei in finale. Meglio lei di gente che sopravvive qui dentro. Stiamo facendo televisione? Almeno lei da tre settimane sta facendo eccome tv. Quindi sai che ti dico? Lei è entrata qui dentro, l’hanno coccolata come la povera ... Leggi su biccy (Di martedì 8 febbraio 2022) Ieri seraDuran ha vinto l’ennesimo televoto ed ha battuto Davide Silvestri, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli, conquistando un posto in finale. In casa tutti i gieffini sono rimasti senza parole, tutti a parte, che – inaspettatamente – si è detta felice per la vittoria della sua nemica amatissima. Subito dopo la puntata del GF Vipha spiegato la sua posizione ad Alessandro Basciano e Gianluca Costantino. “Se lala finale tanto la finale, magari a livello etico e umano no, però per la mediaticità della cosa è giusto che vada lei in finale. Meglio lei di gente che sopravvive qui dentro. Stiamo facendo televisione? Almeno lei da tre settimane sta facendo eccome tv. Quindi sai che ti dico? Lei è entrata qui dentro, l’hanno coccolata come la povera ...

Advertising

StraNotizie : Soleil Sorge a sorpresa: “Godo che Delia è in finale! Se lo merita più di altri falsi e comodini”… - LIReMa4 : RT @SoleilSorgeFan: Fluidità di pensiero. Lucidità devastante. SOLEIL ANASTASIA SORGE #GFVIP - crazylo91591062 : RT @SoleilSorgeFan: Fluidità di pensiero. Lucidità devastante. SOLEIL ANASTASIA SORGE #GFVIP - infoitcultura : Soleil Sorge non perdona: l’affondo in diretta - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro: 'Soleil Sorge e Delia Duran sono più simili di quanto pensano' -