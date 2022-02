Ronda Rousey | “Le critiche mi infastidiscono tantissimo”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 8 febbraio 2022)ha debuttato in WWE nel 2018 quando prese parte alla Royal Rumble e ci mise poco per diventare una delle wrestler di punta della federazione anche se ha perso il titolo della divisione di Raw a Wrestlemania 35. Nonostante alcuni match incredibili e una presenza quasi fissa in quel del main roster, spesso viene bersagliata dai fan, proprio come è accaduto nell’ultima edizione di Raw. In un’intervista ha fatto capire che sente molt pressione su di lei. No character needed “E’ difficile non prendersela quando i fan ti criticano. Dovete sapere che io sononon solo quando sono in televisione ma anche nella vita reale. Ledei sostenitori le prendo seriamente e mi feriscono, non tanto quelle dei colleghi. Ho molta pressione quando sono io a chiudere gli show. Ti ...