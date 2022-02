Ricci vicepresidente dell’Albo degli autotrasportatori

Leggi su cityroma

(Di martedì 8 febbraio 2022) Il presidente nazionale di CNA Fita, Patrizio, è stato rieletto, con un solo astenuto, vice presidente del comitato centraleper la parte che rappresenta le associazioni di categoria. Un ruolo di prestigio ma anche oneroso in un momento delicato per tutte le attività produttive ma in particolare per il settore dell'autotrasporto impegnato a uscire dalla crisi e a costruire un nuovo paradigma del comparto. L'Albo è il registro professionale al quale devono essere iscritte tutte le imprese che esercitano autotrasporto merci per conto di terzi cioè prestano servizi di trasporto, dietro corrispettivo, sulla base di un contratto stipulato con un committente.