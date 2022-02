Pedofilia, Ratzinger: “Non sono un bugiardo, il Papa è con me” (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – ?Non sono un “bugiardo”, il Papa “è con me”. Il Pontefice emerito, Benedetto XVI, in una accorata lettera -resa nota oggi dal Vaticano – chiarisce la sua posizione a proposito del rapporto sugli abusi nell’Arcidiocesi di Monaco e Frisinga quando lui era arcivescovo, a proposito del quale erano sorti dei fraintendimenti. Joseph Ratzinger nella lettera da’ voce al suo dolore e alla profonda sofferenza per il fatto che qualcuno abbia potuto dubitare sulla sua sincerità e spiega che Papa Francesco è con lui. “A seguito della presentazione del rapporto sugli abusi nell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga il 20 gennaio 2022, mi preme rivolgere a tutti voi una parola personale. Infatti, anche se ho potuto essere arcivescovo di Monaco e Frisinga per poco meno di cinque anni, – scrive ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – ?Nonun “”, il“è con me”. Il Pontefice emerito, Benedetto XVI, in una accorata lettera -resa nota oggi dal Vaticano – chiarisce la sua posizione a proposito del rapporto sugli abusi nell’Arcidiocesi di Monaco e Frisinga quando lui era arcivescovo, a proposito del quale erano sorti dei fraintendimenti. Josephnella lettera da’ voce al suo dolore e alla profonda sofferenza per il fatto che qualcuno abbia potuto dubitare sulla sua sincerità e spiega cheFrancesco è con lui. “A seguito della presentazione del rapporto sugli abusi nell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga il 20 gennaio 2022, mi preme rivolgere a tutti voi una parola personale. Infatti, anche se ho potuto essere arcivescovo di Monaco e Frisinga per poco meno di cinque anni, – scrive ...

