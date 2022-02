Pechino 2022: snowboard, Fischnaller in semifinale slalom gigante parallelo uomini (Di martedì 8 febbraio 2022) Pechino, 8 feb. (Adnkronos) - L'azzurro Roland Fischnaller, alla sua sesta Olimpiade, si qualifica per la semifinale dello slalom gigante parallelo di snowboard d Pechino 2022. Il 41enne azzurro ha superato nei quarti l'austriaco Andreas Prommegger. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022), 8 feb. (Adnkronos) - L'azzurro Roland, alla sua sesta Olimpiade, si qualifica per ladellodi. Il 41enne azzurro ha superato nei quarti l'austriaco Andreas Prommegger.

