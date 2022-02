Minacce di morte alla ministra del Sud Mara Carfagna: recapitata busta con proiettile (Di martedì 8 febbraio 2022) Una busta con Minacce di morte e un proiettile indirizzata alla ministra del Sud, Mara Carfagna. La missiva sarebbe stata recapitata alla rappresentante di Forza Italia alcune settimane fa. A confermare il fatto sarebbe il racconto relativo alla corrispondenza intrattenuta dall’avvocato ed ex L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 8 febbraio 2022) Unacondie unindirizzatadel Sud,. La missiva sarebbe statarappresentante di Forza Italia alcune settimane fa. A confermare il fatto sarebbe il racconto relativocorrispondenza intrattenuta dall’avvocato ed ex L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

ivanscalfarotto : Solidarietà a @mara_carfagna per le gravissime minacce di morte ricevute e al contempo un abbraccio e un incoraggia… - elenabonetti : A @mara_carfagna e alla sua famiglia tutta la mia solidarietà e vicinanza per le vili minacce di morte ricevute. No… - AndreaMarcucci : La mia totale solidarietà ad una bravissima Ministra del governo Draghi: Mara Carfagna, raggiunta da una missiva co… - 9Roby11 : RT @ivanscalfarotto: Solidarietà a @mara_carfagna per le gravissime minacce di morte ricevute e al contempo un abbraccio e un incoraggiamen… - marcodimaio : Alla Ministra @mara_carfagna tutta la mia solidarietà e un abbraccio per le minacce di morte ricevute. Denunciare e… -