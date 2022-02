Milan, infortuni Tomori, Rebic e Ibra: Pioli svela i tempi di recupero (Di martedì 8 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal e Notizie sul calcio che ami Il Milan è alle prese con diversi infortuni in vista delle prossime partite di campionato. Per quanto riguarda l'infortunio di Tomori, il centro difensore sembra essere molto vicino al rientro… Leggi su goalnews (Di martedì 8 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal e Notizie sul calcio che ami Ilè alle prese con diversiin vista delle prossime partite di campionato. Per quanto riguarda l'o di, il centro difensore sembra essere molto vicino al rientro…

Advertising

anto10002 : RT @ilbotmaniano: Nessuno ci considera favoriti, nessuno ci considera in lotta, nessuno crede in noi, nessuno dice che senza errori arbitra… - UmbertoVeccaro : RT @ilbotmaniano: Nessuno ci considera favoriti, nessuno ci considera in lotta, nessuno crede in noi, nessuno dice che senza errori arbitra… - RaffaelloLeao : RT @ilbotmaniano: Nessuno ci considera favoriti, nessuno ci considera in lotta, nessuno crede in noi, nessuno dice che senza errori arbitra… - TuttoFanta : ??#MILAN, le parole di Pioli su #Ibrahimovic: 'Zlatan è un leone in gabbia. La sua motivazione è quella di aiutare l… - Frances54325203 : RT @ilbotmaniano: Nessuno ci considera favoriti, nessuno ci considera in lotta, nessuno crede in noi, nessuno dice che senza errori arbitra… -