Mascherina FFp2: questo dispositivo ti avvisa quando devi buttarla (Di martedì 8 febbraio 2022) La Mascherina FFp2 è la principale protezione contro la pandemia, tuttavia presenta degli effetti collaterali. Ecco i dettagli. Mascherina FFp2: ecco come contrastare gli effetti collateraliUno degli aspetti più sconvolgenti del diffondersi della pandemia, è stato sicuramente l’inserimento nella nostra quotidianità delle famose mascherine. Eravamo abituati a vederle indosso ad infermieri, medici e personale sanitario, ma nel giro di due anni questo piccolo accessorio ha finito per coprire il volto di intere popolazioni. La più sicura contro eventuali contagi, rimane la FFp2, capace di proteggere non solo chi ci circonda, ma anche noi stessi. Tuttavia, proprio grazie (o a causa) delle sue proprietà traspiranti, quest’ultima può rappresentare un ostacolo per il corretto ricircolo ... Leggi su formatonews (Di martedì 8 febbraio 2022) Laè la principale protezione contro la pandemia, tuttavia presenta degli effetti collaterali. Ecco i dettagli.: ecco come contrastare gli effetti collateraliUno degli aspetti più sconvolgenti del diffondersi della pandemia, è stato sicuramente l’inserimento nella nostra quotidianità delle famose mascherine. Eravamo abituati a vederle indosso ad infermieri, medici e personale sanitario, ma nel giro di due annipiccolo accessorio ha finito per coprire il volto di intere popolazioni. La più sicura contro eventuali contagi, rimane la, capace di proteggere non solo chi ci circonda, ma anche noi stessi. Tuttavia, proprio grazie (o a causa) delle sue proprietà traspiranti, quest’ultima può rappresentare un ostacolo per il corretto ricircolo ...

Advertising

caringonIykills : quindi mi state dicendo che non mi sentirò più una fuorilegge ad andare in giro con il naso fuori dalla mascherina… - razorblack66 : RT @gioesposit: @Giandom84354994 Per fortuna nella classe di mia figlia non è stato così. Mai indossata una ffp2 e nessun rimprovero. Per l… - ellygatta81 : RT @mvetto: Commissione d’esame oggi: -chirurgo (mascherina chirurgica) -internista (FFP2) -anestesista (FFP2+Chirurgica) ..le diverse per… - durantecristia1 : RT @mvetto: Commissione d’esame oggi: -chirurgo (mascherina chirurgica) -internista (FFP2) -anestesista (FFP2+Chirurgica) ..le diverse per… - BLQairport : Buona serata, vi ricordiamo che a bordo dei voli è divenuto obbligatorio indossare la mascherina protettiva di tipo… -